Der südkoreanische Präsident Moon will beim morgen beginnenden innerkoreanischen Gipfel Bewegung in den festgefahrenen Dialog zwischen dem Norden und den USA bringen.

Bei seinem Besuch in Pjöngjang werde Moon auf ein Vorankommen bei der atomaren Abrüstung Nordkoreas und einen ernsthaften Dialog mit Amerika dringen, sagte sein Stabschef in Seoul. Der Präsident sehe sich als Vermittler.



Moon hatte bereits eine wichtige Rolle beim Zustandekommen des Gipfels zwischen Nordkoreas Staatschef Kim und US-Präsident Trump in Singapur im Juni gespielt. Beide hatten damals eine Denuklearisierung Nordkoreas vereinbart. Inzwischen sind die Gespräche aber ins Stocken geraten.