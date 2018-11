Mit einer Ausnahme bei den Sanktionen ermöglicht der UNO-Sicherheitsrat Nordkorea ein gemeinsames Bahnprojekt mit Südkorea.

Wie das Außenministerium in Seoul bekanntgab, wurden die Verhandlungen darüber abgeschlossen. Südkorea kann jetzt einen nordkoreanischen Bahnstreckenabschnitt begutachten, der mit dem Süden verbunden sein soll. Für die Inspektion müsste Südkorea neben Treibstoff eine Reihe von Gütern in den Norden bringen - womöglich auch Waggons, die auf den dortigen Gleisen getestet würden. Mit dem Bahnprojekt soll noch in diesem Jahr begonnen werden. Auf die Kooperation haben sich Machthaber Kim Jong Un und Südkoreas Präsident Moon Jae In geeinigt.