Auf ihrem Gipfel in Pjöngjang haben Südkoreas Präsident Moon Jae In und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un eine Vereinbarung unterzeichnet.

Nach Angaben Kims geht es darum, die koreanische Halbinsel von Atomwaffen zu befreien. Moon führte aus, es sei das gemeinsame Ziel, jegliche Kriegsgefahr zu beseitigen. Kim kündigte an, er wolle bald in die südkoreanische Hauptstadt Seoul reisen. Zudem wollen sich beide Staaten um eine gemeinsame Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele 2032 bewerben. Kim und Moon hatten zuvor ihre zweite Verhandlungsrunde über eine dauerhafte Friedenslösung auf der Halbinsel beendet. Es ist der dritte Korea-Gipfel in diesem Jahr und der erste zwischen Moon und Kim in Pjöngjang.