US-Außenminister Blinken und sein südkoreanischer Kollege Chung haben die Entschlossenheit beider Länder bekräftigt, gemeinsam auf eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel hinzuarbeiten.

Dies teilte das State Departement nach einem Treffen der beiden Außenminister am Rande des G7-Gipfels in Carbis Bay mit. Nordkorea wurde in der Mitteilung nicht ausdrücklich erwähnt. US-Präsident Biden hatte bereits seine Bereitschaft erklärt, mit Nordkorea einen Dialog über das Atomwaffenprogramm des Landes zu führen.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.