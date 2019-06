US-Präsident Trump wird den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un im Grenzgebiet zu Südkorea treffen. Der südkoreanische Präsident Moon Jae In sagte bei einer Pressekonferenz mit Trump in Seoul, Kim habe der Begegnung zugestimmt. Trump und Kim würden sich in Panmunjom - so Moon wörtlich - "für den Frieden die Hand geben".

Trump ergänzte, er freue sich auf das Treffen. Der US-Präsident hatte bei seiner Abreise vom G20-Gipfel in Osaka überraschend angekündigt, den nordkoreanischen Machthaber kurz sehen zu wollen. Er sprach von einer spontanen Idee.

Erstes Gipfeltreffen ohne konkrete Vereinbarungen

Bei einem ersten Gipfeltreffen zwischen Trump und Kim im Juni 2018 in Singapur hatte Nordkorea grundsätzlich einer Denuklearisierung zugestimmt. Konkrete Schritte wurden damals aber nicht vereinbart. Ein zweiter Gipfel in Hanoi im Februar scheiterte, da es keinerlei Annäherung gab. Seither herrscht in den Atomgesprächen zwischen Washington und Pjöngjang Stillstand.