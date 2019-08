Südkorea hat mit den USA ungeachtet von Warnungen aus Nordkorea ein gemeinsames Militärmanöver begonnen.

Verteidigungsminister Jeong Kyeong Doo kündigte den Auftakt der Übung im Parlament in Seoul an. Man bleibe gegenüber Nordkorea in Alarmbereitschaft. Pjöngjang hatte das Manöver wiederholt kritisiert und in den vergangenen Tagen mehrfach Kurzstreckengeschosse abgefeuert. Nach dem ersten Gipfeltreffen von US-Präsident Trump und Machthaber Kim Jong Un im vergangenen Jahr in Singapur waren die jährlichen Militärmanöver zurückgefahren und teils auch abgesagt worden, um die Gespräche über eine Denuklearisierung Nordkoreas zu erleichtern. Die heute begonnene Übung setzt unter anderem auch auf Simulationen am Computer.