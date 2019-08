Nordkorea hat offenbar erneut Raketentests durchgeführt.

Das südkoreanische Militär und die japanische Küstenwache erklärten jeweils, "Geschosse" aus Nordkorea seien im Meer gelandet. In Südkorea wurde der Nationale Sicherheitsrat einberufen. Die japanische Regierung sprach von einer klaren Verletzung von UNO-Resolutionen durch Nordkorea. Die US-Regierung erklärte, man stehe wegen der Berichte mit Japan und Südkorea in engem Kontakt.



Nordkorea hatte bereits in den vergangenen Wochen bei Tests mehrfach ballistische Kurzstreckenraketen abgefeuert.