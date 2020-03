Nordkorea hat nach Angaben Südkoreas erneut mehrere Geschosse aufs offene Meer abgefeuert.

Schon vor einer Woche hatte Nordkorea nach mehreren Monaten Pause neue Raketentests durchgeführt. Der nationale Sicherheitsberater Südkoreas berief eine Dringlichkeitssitzung ein. Danach wurde in Seoul mitgeteilt, die fortlaufenden Übungen des Nachbarlandes seien nicht hilfreich, um einen dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel zu schaffen.



Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatte zu Jahresbeginn angekündigt, sich nicht mehr an das selbst auferlegte Moratorium für Atomversuche und Tests von Interkontinentalraketen zu halten. Zur Begründung führte er an, die USA und die Vereinten Nationen hätten ihre Sanktionen gegen Nordkorea trotz des Moratoriums bisher nicht aufgehoben.