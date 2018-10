Süd- und Nordkorea haben offenbar damit begonnen, Landminen in der Pufferzone zwischen beiden Staaten zu entfernen.

Das teilte das Verteidigungsministerium in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul mit. Von Nordkorea gab es zunächst keine Bestätigung. Die Räumungsaktion geht auf Vereinbarungen zurück, die beide Seiten während des Gipfeltreffens zwischen Südkoreas Präsident Moon Jae In und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un im vergangenen Monat in Pjöngjang getroffen hatten.