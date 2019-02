Südkorea und die USA haben ein neues Abkommen zur Truppenstationierung geschlossen.

Vertreter beider Länder unterzeichneten einen Vertrag, der die Kosten für die in Südkorea stationierten 28.500 US-Soldaten regelt, wie das Außenministerium in Seoul mitteilte. Laut Agenturberichten wird Südkorea dafür umgerechnet 815 Millionen Euro zahlen. Die USA hatten ursprünglich 880 Millionen Euro verlangt.



Angesichts der schwierigen Verhandlungen wurden Befürchtungen laut, die USA könnten die Truppen aus Südkorea abziehen. Vor einer Woche betonte US-Präsident Trump jedoch, die USA planten keinen Abzug. Zugleich kündigte Trump ein zweites Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong Un an.