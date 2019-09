Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in hat eine internationale Friedenszone zwischen den beiden koreanischen Staaten vorgeschlagen.

Moon sagte vor der UNO-Vollversammlung in New York, bisher werde die Halbinsel durch eine entmilitarisierte Zone geteilt. Eine neue Friedenszone könnte dagegen eine Brückenfunktion haben und UNO-Büros sowie andere internationale Organisationen beheimaten. All das könnte für Nordkorea und dessen Machthaber Kim Jong-Un ein Antrieb werden, das Atomwaffenprogramm aufzugeben. Moon betonte, der Süden sei bereit, die Sicherheit des Nordens zu garantieren. Er hoffe, dass das umgekehrt auch so sei.