"Es muss am Besten ein Land sein, indem die Deutschen Urlaub machen", sagt Lena Bodewein im Gespräch mit @mediasres. Thailand oder Bali funktionierten immer, mit Laos sehe das schon ganz anders aus.

Ohne Stringer sei Berichterstattung wie z.B. aus Myanmar gar nicht möglich. In dem Podcast, den sie gemeinsam mit Ihrem Mann Holger Senzel, betreibt, kann Sie, so Bodewein, all die Geschichten unterbringen, die im "normalen" Radioprogramm keinen Platz finden.