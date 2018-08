Mit seinem aktuellen Arbeitsplatz Stockholm würden Vorstellungen von "Bullerbü" und "Hygge" verbunden, sagte Schmiester im Gespräch aus der @mediasres-Sommerreihe zur Arbeit von Auslandskorrespondenten. All diese "Images" gebe es auch. "Aber wenn man hier länger lebt, merkt man, das ist nur ein Teil der Wahrheit."

So gebe es auch in Schweden Probleme mit Rechtspopulisten, dem Gesundheitswesen oder in der Bildung. Dennoch erreichten ihn häufig nur Anfragen aus Redaktionen, die "wunderbaren Klischees zu 100 Prozent zurück zu spiegeln". In diesen Fällen den "Traumzerstörer zu machen", sei nicht immer spaßig.

"Journalist sind keine Buhmänner im Norden"

Schmiester berichtet aus Stockholm über Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark und Island sowie die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen. Von den acht Ländern rangieren aktuell vier unter den Staaten mit der größten Pressefreiheit.

In den nordischen Ländern gebe es seitens der Behörden eine große Auskunftsbereitschaft und einen ausgeprägten Informantenschutz, erklärte Schmiester die Ursachen für das gute Abschneiden in der Rangliste der Organisation "Reporter ohne Grenzen".

Journalist seien keine Buhmänner im Norden. "Wir sind eigentlich ganz gut angesehen als Teil eines gut funktionierenden demokratischen Systems. Da kommt nicht dieses hässliche Wort Lügenpresse vor. Das habe ich hier oben noch nie gehört."