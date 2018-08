Das geht schon mit der Zeitverschiebung los. Im Moment liegt Mexiko-Stadt, in der ARD-Korrespondentin Christina Fee Moebus arbeitet, sieben Stunden hinter der mitteleuropäischen Sommerzeit zurück. Moebus' Arbeit ist also zweigeteilt: morgens arbeitet sie für die deutschen Spätsendungen, am späten Abend für die Morgensendungen. Dazwischen macht sie auch mal eine Siesta.

In unserer Sommerreihe über den Arbeitsalltag der Korrespondenten berichtet Christina Fee Moebus auch von der unterschiedlichen Interviewkultur, die durchaus mehr Zeit kosten kann als Redakteure in Deutschland normalerweise einplanen. Von Pressekonferenzen, die sich auf unbestimmte Zeit verschieben, von unpünktlichen oder schwer erreichbaren Interviewpartnern und von ausschweifenden Erzählungen, wo man eigentlich nur eine kurze Antwort wollte.