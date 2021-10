Die Schweizer Bank Credit Suisse muss im Zusammenhang mit einer Korruptionsaffäre in Mosambik Strafen von umgerechnet 408 Millionen Euro in den Vereinigten Staaten und Großbritannien zahlen.

Das US-Justizministerium und die Börsenaufsicht teilten in Washington mit, Credit Suisse habe einen Vergleich akzeptiert. Die Behörden werfen der Bank vor, in den Jahren 2013 bis 2016 in ein Bestechungskomplott verwickelt gewesen zu sein. Dabei gehe es um staatlich garantierte Kredite und Anleihen, mit denen angeblich unter anderem ein Fischereiprojekt in Mosambik finanziert werden sollte. Tatsächlich seien mit dem Geld aber Regierungsvertreter des afrikanischen Staates bestochen worden, heißt es. Zudem hätten sich Investmentbanker der Credit Suisse selbst bereichert.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.