Die Opposition in Israel fordert wegen der drohenden Korruptions-Anklage gegen Ministerpräsident Netanjahu dessen Rücktritt. Dieser weist die Anschuldigungen dagegen zurück und spricht von einer "Hexenjagd". In rund sechs Wochen wird in Israel ein neues Parlament gewählt.

Die Politikerin Jachimowich von der Arbeitspartei erklärte, wer um sein politisches Leben kämpfe, könne nicht um die Leben der Bürger Israels kämpfen. Der frühere Militärchef Gantz vom neuen Parteienbündnis Blau-Weiß betonte, Netanjahu ziehe sein eigenes Wohl dem des Volkes vor. Als Teilzeit-Regierungschef könne er nicht weiterregieren. - Israels Generalstaatsanwalt Mandelblit hatte zuvor bekannt gegeben, dass er Netanjahu wegen Korruption anklagen will. In drei Fällen geht es insgesamt um die Vorwürfe Bestechlichlichkeit, Betrug und Untreue. Netanjahu soll das Telekom-Unternehmens Bezeq und eine Zeitung begünstigt sowie Geschenke eines befreundeten Milliardärs angenommen haben. Ob die Anklage tatsächlich erhoben wird, hängt vom Ausgang einer Anhörung ab, die voraussichtlich nach der Parlamentswahl Anfang April stattfinden soll.



Netanjahu wies die Anschuldigungen erneut zurück und sprach von einer Hexenjagd gegen ihn. Die Vorwürfe würden wie ein Kartenhaus zusammenbrechen, meinte er in Jerusalem. Er werde noch viele Jahre Ministerpräsident bleiben.