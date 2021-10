In Österreich legt Bundeskanzler Kurz sein Amt nieder. Er ziehe damit die Konsequenzen aus den laufenden strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn, erklärte Kurz in Wien. Nachfolger des ÖVP-Politikers soll Außenminister Schallenberg werden.

Kurz wird das Amt des Fraktionschefs der konservativen ÖVP im Parlament übernehmen und Parteivorsitzender bleiben. Was es jetzt brauche, seien stabile Verhältnisse, argumentierte er. Zuvor hatten die Grünen, Kurz' derzeitiger Koalitionspartner, klargestellt, dass eine Fortsetzung des Regierungsbündnisses angesichts der schweren Korruptionsvorwürfe gegen den Bundeskanzler nur ohne ihn möglich sei.



Grünen-Chef Kogler begrüßte den Rücktritt und kündigte eine Fortsetzung der Koalition an. Kritik daran äußerte die SPÖ-Vorsitzende Rendi-Wagner. Kurz' Ausscheiden aus der Regierung sei nicht genug. Es sei abzusehen, dass der scheidende Regierungschef die bestimmende Person bleibe und künftig als "Schattenkanzler" fungiere.



Kurz' Aufstieg an die Spitze der Österreichischen Volkspartei und ins Kanzleramt soll seit 2016 durch geschönte Umfragen und gekaufte Medienberichte abgesichert worden sein. Dafür seien Steuermittel geflossen. Auf diese Vorwürfe konzentrieren sich die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft.

