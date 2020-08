Angesichts von Korruptionsvorwürfen hat der frühere spanische König Juan Carlos angekündigt, sein Land zu verlassen.

Das Königshaus in Madrid veröffentlichte einen Brief des ehemaligen Monarchen, in dem er seinen Sohn, den heutigen König Felipe, über seine Absichten informiert. Es heißt, Juan Carlos habe sich entschieden, in einem anderen Land zu leben. Damit wolle er es Felipe ermöglichen, sein Amt als Staatsoberhaupt mit der nötigen Ruhe und Gelassenheit auszuüben. Presseberichten zufolge hält sich Juan Carlos bereits nicht mehr in Spanien auf.



Der Anwalt des ehemaligen Königs stellte klar, dass der 82-Jährige sich nicht der Justiz entziehen will. Im Zusammenhang mit den laufenden Ermittlungen stehe er den Behörden weiterhin zur Verfügung. König Felipe dankte seinem Vater für den Schritt.



Juan Carlos wird vorgeworfen, in einen Skandal um mögliche Schmiergeldzahlungen beim Bau einer Schnellbahnstrecke in Saudi-Arabien durch ein spanisches Konsortium verwickelt zu sein. Seit Juni ermittelt das Oberste Gericht in Madrid.