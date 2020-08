Der frühere spanische König Juan Carlos hält sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf.

Er befinde sich seit dem 3. August in Abu Dhabi, teilte das Königshaus in Madrid mit. Der 82-Jährige frühere Monarch steht in seiner Heimat wegen mutmaßlicher Schmiergeldzahlungen im Zusammenhang mit dem Bau einer Schnellbahnstrecke in Saudi-Arabien durch ein spanisches Konsortium unter Druck. Das Oberste Gericht in Madrid leitete im Juni Ermittlungen gegen Juan Carlos ein.



Seit Juan Carlos Spanien verlassen hatte, gab es Rätselraten über seinen Aufenthaltsort. Berichte, er halte sich in der Dominikanischen Republik auf, wurden dementiert.