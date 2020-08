Angesichts von Korruptionsvorwürfen hat der frühere spanische König Juan Carlos angekündigt, sein Land zu verlassen.

Das Königshaus in Madrid veröffentlichte einen Brief des ehemaligen Monarchen, in dem er seinen Sohn, den heutigen König Felipe, über seine Absichten informiert. Es heißt, Juan Carlos habe sich entschieden, in einem anderen Land zu leben. Weitere Details wurden dazu noch nicht bekannt. Dem früheren Staatsoberhaupt wird vorgeworfen, in einen Skandal um mögliche Schmiergeldzahlungen beim Bau einer Schnellbahnstrecke in Saudi-Arabien durch ein spanisches Konsortium verwickelt zu sein.