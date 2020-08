Der frühere spanische König Juan Carlos hat sein Land offenbar schon am Wochenende heimlich verlassen.

Das berichten der öffentlich-rechtliche Fernsehsender RTVE und andere Presseorgane unter Berufung auf das Königshaus. Juan Carlos soll sich jetzt in der Dominikanischen Republik aufhalten. Gestern abend war in Madrid ein Brief des ehemaligen Monarchen veröffentlicht worden, in dem er seinen Sohn, den heutigen König Felipe, über seine Ausreise informierte. Zuletzt hatte der Druck auf den 82-Jährigen wegen mutmaßlicher Schmiergeldzahlungen im Zusammenhang mit dem Bau einer Schnellbahnstrecke in Saudi-Arabien durch ein spanisches Konsortium zugenommen. Das Oberste Gericht in Madrid leitete im Juni Ermittlungen gegen Juan Carlos ein.