Der geschäftsführende israelische Ministerpräsident Netanjahu wird wegen Betrugs, Untreue und Bestechlichkeit angeklagt. Generalstaatsanwalt Mandelblit sagte in Jerusalem, der Schritt erfolge allein auf Grundlage der rechtlichen Beweislage. Einen etwaigen politischen Hintergrund wies er zurück und kritisierte zugleich Anhänger wie Feinde Netanjahus für Kampagnen, die seine Entscheidung hätten beeinflussen sollen.

Die Anklage würde Netanjahu nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zum Rücktritt zwingen. Der Likud-Politiker sagte am Abend, er respektiere die Entscheidung der Justiz. Aber man müsse blind sein, zu übersehen, dass die Untersuchungen gegen ihn politisch motiviert seien. In diesem Zusammenhang sprach Netanjahu gar von einem "Putsch". Oppositionsführer Gantz forderte den Premier auf, die politische Verantwortung zu übernehmen. Dieser habe kein Mandat mehr, Entscheidungen zu treffen.



Netanjahu wird beschuldigt, einem Unternehmen Gefälligkeiten im Gegenzug für eine positive Berichterstattung gewährt zu haben. Weitere Vorwürfe beziehen sich auf Luxusgeschenke, die Netenajahu und seine Angehörigen im Gegenzug für persönliche Vorteile angenommen haben sollen. Der Likud-Politiker weist alle Vorwürfe zurück.



