Perus Vizepräsidentin Dina Boluarte bei ihrer Vereidigung zur Präsidentin, nachdem der Kongress die Absetzung von Präsident Castillo genehmigt hatte. (Reuters/Sebastian Castaneda)

Auch alle anderen Ministerinnen und Minister mussten bei der Vereidigung geloben, ohne Korruption zu arbeiten. Boluarte erklärte, sie habe ein Kabinett der Einheit und der demokratischen Konsolidierung zusammengestellt, das die Wirtschaft des Landes beleben und für soziale Gerechtigkeit sorgen solle.

Boluarte war am Mittwoch als erste Frau in der Geschichte Perus ins höchste Staatsamt aufgerückt, nachdem ihr Vorgänger Castillo versucht hatte, das Parlament aufzulösen und daraufhin abgesetzt und verhaftet wurde. Boluarte will bis zum regulären Wahltermin in gut dreieinhalb Jahren im Amt bleiben. Viele Peruaner wollen Boluarte aber nicht akzeptieren. Sie verlangen vorgezogene Neuwahlen. Castillo-Anhänger werfen der bisherigen Vizepräsidentin Verrat vor. In der Hauptstadt Lima forderten etwa 1.000 Menschen den Rücktritt Boluartes.

