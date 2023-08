Abschlussfeier der Olympischen Winterspiele in Peking (imago-images / Xinhua / Lan Hongguang)

DIes ist eine in China gängige Ausdrucksweise für angebliche Korruption.

Der 54-Jährige war Generalsekretär der chinesischen Delegation für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking. Er ist einer von zahlreichen Sportfunktionären, die in den vergangenen Monaten im Rahmen einer Anti-Korruptionskampagne ins Visier der Regierung geraten sind. So sieht sich etwa der frühere Trainer der Fußballnationalmannschaft Li Tie Korruptionsvorwürfen ausgesetzt.

Chinas Präsident Xi Jinping geht seit seinem Amtsantritt vor zehn Jahren gegen Korruption vor. Befürworter argumentieren, das Vorgehen trage dazu bei, das Land glaubwürdig zu führen. Kritikern zufolge dient es ihm teilweise als Vorwand, um politische Rivalen auszuschalten.