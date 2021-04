Im Korruptionsprozess gegen Israels Regierungschef Netanjahu hat die Staatsanwaltschaft dem Ministerpräsidenten Machtmissbrauch vorgeworfen.

Die leitende Staatsanwältin sagte vor Gericht, Netanjahu habe die Regierungsmacht dazu genutzt, die Berichterstattung großer Medien zu beeinflussen. Damit habe er seine eigenen Interessen vorantreiben wollen, unter anderem um wiedergewählt zu werden. Netanjahu war selbst anwesend. Seine Teilnahme an einem Teil der Verhandlung war vom Gericht angeordnet worden. Der israelische Regierungschef ist in drei Punkten angeklagt. Er bestreitet die Vorwürfe.



Israels Präsident Rivlin hat indes die Beratungen über eine Regierungsbildung eingeleitet. Er traf heute früh in Jerusalem zunächst auf Repräsentanten von Netanjahus rechtskonservativer Regierungspartei Likud. Anschließend waren weitere Gespräche angesetzt. Der Staatspräsident muss bis Mittwoch einem Kandidaten den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen. Nach der vierten Wahl in zwei Jahren haben weder das Lager von Netanjahu noch seine Gegner eine Mehrheit.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.