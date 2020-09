Korruptionsprozess in Paris Ex-Leichtathletik-Boss Diack zu Haftstrafe verurteilt

Korruption, Geldwäsche und Beteiligung an der Vertuschung von Dopingfällen: Ein Gericht in Paris sah die Vorwürfe gegen Lamine Diack aus seiner Zeit als Präsident des Leichtathletik-Weltverbands als erwiesen an und verurteilte den 87-Jährigen zu einer mehrjährigen Haftstrafe.

Von Martin Bohne