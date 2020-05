Die peruanische Oppositionspolitikerin Fujimori kommt gegen Kaution aus der Untersuchungshaft frei.

Gegen eine Zahlung von umgerechnet 19.000 Euro dürfe Fujimori innerhalb von fünf Tagen das Gefängnis verlassen, teilte ein Berufungsgericht in Lima mit. Die 44-Jährige hatte ihren Antrag auf Freilassung unter anderem mit der Sorge um ihre Gesundheit wegen der Corona-Pandemie begründet. Fujimori war seit drei Monaten in Untersuchungshaft. Die Tochter des früheren Präsidenten Alberto Fujimori ist in der Affäre um den brasilianischen Baukonzern Odebrecht mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert. Die rechtspopulistische Politikerin wird beschuldigt, für ihren Präsidentschaftswahlkampf im Jahr 2011 rund 1,2 Millionen Dollar an illegaler Parteifinanzierung von Odebrecht angenommen zu haben.