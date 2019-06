Der gestürzte sudanesische Machthaber Baschir soll nächste Woche vor Gericht zu einer Anhörung erscheinen.

Die Generalstaatsanwaltschaft wirft Baschir Korruption und illegalen Besitz ausländischen Geldes vor. Ein Datum für die Anhörung nannte er nicht. Baschir war drei Jahrzehnte lang Staatschef des Sudan. Am 11. April stürzte ihn die Armee, nach monatelangen Massenprotesten. Sicherheitskräfte stellte nach seinem Sturz Bargeld in Höhe von umgerechnet rund 100 Millionen Euro sicher.



Der Sudan zählt zu den korruptesten Ländern der Welt. In der Rangliste der Organisation Transparency International liegt das Land auf Platz 172 von 180.