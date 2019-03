Der Präsident des japanischen Olympia-Komitees, Tsunekazu Takeda, tritt im Juni zurück.

Das teilte er persönlich mit. Als Begründung nannte 71-Jährige das Alterslimit. Dieses wollte das Komitee ursprünglich aufheben, um Takeda zu erlauben, bis zu den Sommerspielen 2020 in Tokio im Amt zu bleiben.



Mitte Januar war bekannt geworden, dass die französische Justiz gegen den Sportfunktionär ermittelt. Es geht um Korruptionsverdacht im Zusammenhang mit der Vergabe der Olympischen Spiele 2020, konkret um eine Zahlung in Höhe von zwei Millionen Dollar an die in Singapur ansässige Beraterfirma Black Tidings. Diese soll in Verbindung zum einst mächtigen früheren Leichtathletik-Weltverbandspräsidenten Lamine Diack gestanden haben. Der Senegalese war 2015 nach Ermittlungen wegen Geldwäsche und Bestechlichkeit gestürzt.



Takeda hatte die Anschuldigungen stets zurückgewiesen, gestern aber einen möglichen Rücktritt angedeutet. Er legt auch seine Mitgliedschaft im Internationalen Olympischen Komitee nieder.