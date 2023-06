Die ISS (AFP / STR / NASA)

Bei dem Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation brachten sie neue Datenübertragungsgeräte am russischen Segment der Station an. Außerdem bauten sie Forschungsgeräte von der Außenhaut der ISS ab und brachten sie zurück in die Station.

Die beiden Kosmonauten waren zusammen mit dem NASA-Astronauten Frank Rubio im September vergangenen Jahres zur ISS gekommen.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.