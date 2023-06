Bei einer Eskalation sind am 29. Mai im Kosovo 50 Serven und 30 Soldaten der Nato-geführten KFOR-Truppe verletzt worden. (picture alliance / AA / Erkin Keci)

Gervalla-Schwarz sagte im Deutschlandfunk, man sei bereit, vier umstrittene Bürgermeister-Wahlen zu wiederholen . Das bringe aber nichts, wenn Belgrad die serbische Minderheit im Kosovo weiter zum Boykott der Abstimmung aufrufe.

Die serbische Botschafterin in Deutschland, Jankovic, warnte vor einer Eskalation. Sie sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", man sei jetzt in einer sehr gefährlichen Situation, die niemand zu 100 Prozent kontrollieren könne. Für eine Deeskalation brauche man auch die Einsicht in Pristina, dass die von einer kleinen Minderheit gewählten Bürgermeister nicht arbeiten könnten und dass man die bewaffneten Spezialkräfte abziehen müsse.

Im Nordkosovo waren zuletzt Proteste der Serben gegen die Vereidigung albanischstämmiger Bürgermeister in Gewalt umgeschlagen. Dabei wurden auch Soldaten der internationalen Schutztruppe KFOR verletzt. Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron berieten am Rande des Gipfels der Europäischen Politischen Gemeinschaft darüber mit der kosovarischen Präsidentin Osmani und dem serbischen Präsidenten Vucic.

