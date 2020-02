Der ehemalige Studentenführer Kurti ist neuer Ministerpräsident des Kosovo.

Bei der Abstimmung im Parlament von Pristina erhielt Kurti die Stimmen von 66 der 120 Abgeordneten. In seiner Regierungserklärung versprach er eine neue Ära ohne Korruption und Vetternwirtschaft. Kurti führt eine Regierung an, die aus seiner Partei namens "Selbstbestimmung", der konservativen Demokratischen Liga des Kosovo sowie mehreren Parteien der ethnischen Minderheiten besteht.



Gegenüber Serbien kündigte er eine harte Linie an. Das nördliche Nachbarland erkennt die Unabhängigkeit des Kosovo, das früher eine serbische Provinz war, nicht an.