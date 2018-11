Das Kosovo hat Waren aus Serbien und Bosnien-Herzegowina mit Einfuhrzöllen von 100 Prozent belegt.

Die Abgabe werde ab sofort erhoben, teilte die Regierung mit. Ausgenommen seien Markenartikel, die in den beiden Ländern hergestellt würden. Ministerpräsident Haradinaj warf Serbien und Bosnien-Herzegowina vor, dass sie sich nicht an das Mitteleuropäische Freihandelsabkommen Cefta hielten.



Am Dienstag war das Kosovo mit dem Versuch gescheitert, Mitglied der internationalen Polizeiorganisation Interpol zu werden, was Serbien als diplomatischen Erfolg feierte. Die Zollerhöhung ist offenbar eine Reaktion.



Der stellvertretende Regierungschef Hoxhaj sprach vor Journalisten von einer aggressiven Kampagne Serbiens auf internationaler Ebene gegen sein Land. Serbien habe kein Interesse an normalen Beziehungen.