Serbiens Präsident Vucic hat die von der EU vermittelten Gespräche zur Lösung des Kosovo-Konflikts abgebrochen.

Er weigerte sich, in Brüssel seinen Amtskollegen aus dem Kosovo, Thaci, zu treffen und kehrte vorzeitig nach Belgrad zurück. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini will nach eigenen Angaben versuchen, in den kommenden Wochen neue Verhandlungen zwischen den beiden Politikern zu organisieren. - Das überwiegend von Albanern bewohnte Kosovo hatte sich vor zehn Jahren von Serbien losgesagt. Die Regierung in Belgrad erkennt die Unabhängigkeit seiner früheren Provinz bisher aber nicht an - anders als gut einhundert andere Staaten.