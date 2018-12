Ungeachtet der Proteste Serbiens hat das Parlament im Kosovo den Aufbau einer Armee zur Landesverteidigung beschlossen.

Die Entscheidung im Parlament in Pristina fiel einstimmig. Allerdings wurde die Abstimmung von den Abgeordneten der serbischen Minderheit boykottiert. Das Gesetz sieht vor, dass die bislang für Katastrophenfälle vorgesehene und leicht bewaffnete Kosovo Security Force nun in eine richtige Armee umgewandelt wird. Die Truppenstärke soll von derzeit 2.500 auf 5.000 Soldaten verdoppelt werden.



Die USA unterstützen das Vorgehen der kosovarischen Regierung. Die Nato hält hingegen den Zeitpunkt für falsch. Seit dem Ende des Kosovo-Krieges 1999 ist die von der Nato geführte Kfor-Mission für die Sicherheit im Land verantwortlich. Serbien erkennt die 2008 einseitig erklärte Unabhängigkeit nicht an und betrachtet das Kosovo nach wie vor als seine Provinz.