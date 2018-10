Das Kosovo hat zehn Jahre nach seiner Unabhängigkeitserklärung die Gründung einer eigenen Armee eingeleitet.

Das Parlament in Pristina stimmte für drei Gesetze, um die für Katastrophenfälle vorgesehene Kosovo Security Force in eine reguläre Armee umzuwandeln. Abgeordnete der serbischen Minderheit verließen die Parlamentsdebatte aus Protest. Der serbische Verteidigungsminister Vulin erklärte in Belgrad, die Gründung einer Armee des Kosovo wäre eine "Bedrohung für den Frieden" und bedränge "Serbien und die Serben". Serbien erkennt die Unabhängigkeit seiner früheren Provinz nicht an.



Seit dem Ende des Kosovo-Kriegs 1999 ist die NATO geführte KFOR-Mission für die Sicherheit im Kosovo verantwortlich. Derzeit umfasst sie mehr als 4.000 Soldaten, auch aus der Bundeswehr.