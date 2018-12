Der Präsident des Kosovo, Thaci, hält den Beschluss, im Land eine eigenständige Armee zu bilden, für unumkehrbar.

Er sagte in Pristina, das benachbarte Serbien müsse sich wegen der Armee auch keinesfalls um die serbische Minderheit im Kosovo sorgen. Thaci äußerte sich vor dem Abflug nach New York, wo sich in den kommenden Tagen aller Voraussicht nach der UNO-Sicherheitsrat mit dem Thema befasst.



Das kosovarische Parlament hatte am Freitag mit großer Mehrheit dafür gestimmt, die "Kosovo Security Force" in eine reguläre Armee umzubauen. Die "Security Force" ist nur leicht bewaffnet und für Katastrophenfälle zuständig. Das benachbarte Serbien kündigte nach der Entscheidung an, den UNO-Sicherheitsrat einzuschalten.