Das Kosovo hat den 20. Jahrestag des Einrückens der Nato in die damalige serbische Provinz gefeiert.

Am Staatsakt in der Hauptstadt Pristina nahmen unter anderen der frühere US-Präsident Clinton und die damalige US-Außenministerin Albright teil. Der kosovarische Ministerpräsident Haradinaj sagte, dank der Entschlossenheit Clintons habe man das Recht auf Freiheit wahrgenommen und den Staat aufgebaut.



Die Nato hatte im März 1999 in den bewaffneten Konflikt zwischen Serbien und aufständischen Albanern eingegriffen. Nach 78 Tagen mussten die jugoslawischen Sicherheitskräfte aus dem Kosovo abziehen. Am 12. Juni zogen Nato-Soldaten in das Kosovo ein. 2008 erklärte sich das Land für unabhängig.