Die Regierung des Kosovo hat eine Lockerung der Strafzölle auf Waren aus Serbien und Bosnien-Herzegowina angekündigt.

Auch eine Abschaffung der Ende 2018 verhängten faktischen Handelsblockade wurde in Aussicht gestellt. Ministerpräsident Kurti sprach in Pristina von einem Zeichen des guten Willens. Er erwarte im Gegenzug, dass Serbien seine diplomatischen Kampagnen gegen sein Land beende. Diese zielen darauf ab, dem Kosovo den Zugang zur Mitgliedschaft in internationalen Organisationen zu verbauen. Zudem müsse Serbien seinerseits Handelsbeschränkungen aufheben, verlangte Kurti.



Die EU begrüßte die Ankündigung als ersten Schritt. Dieser könne sich positiv auf die Wiederaufnahme des Dialogs zwischen Belgrad und Pristina auswirken, sagte ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Borrell.