Zuvor hatten Demonstranten auf der serbischen Seite die Zufahrt blockiert. Das Außenministerium des Kosovos erklärte, wer in Serbien unterwegs sei, müsse nun andere Übergänge nehmen oder über Nordmazedonien einreisen. Seit Mitte Dezember sind bereits zwei andere Grenzübergänge geschlossen.

Im nördlichen Teil des mehrheitlich albanischen Kosovos leben rund 50.000 Serben. Sie weigern sich seit Jahren, die kosovarische Regierung in Pristina oder den Kosovo als Staat anzuerkennen. In den vergangenen Wochen hatten die Spannungen zwischen den Bevölkerungsgruppen erneut zugenommen. Vorgestern hatte Serbien seine Armee in Alarmbereitschaft versetzt. Der serbische Regierungschef Vucic erklärte vergangene Nacht nach dem Besuch einer Armeekaserne in der Nähe der Grenze, die Sicherheitskräfte täten alles, um die im Kosovo lebenden Serben zu schützen.

