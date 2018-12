Serbien will wegen der Entscheidung des Kosovos, eine eigene Armee aufzubauen, den UNO-Sicherheitsrat anrufen.

Eine kosovarische Armee sei eine direkte Bedrohung für die Sicherheit des serbischen Volkes und die Stabilität in der Region, sagte Außenminister Dacic. Premierministerin Brnabic schloss eine bewaffnete Intervention in der früheren serbischen Provinz nicht aus.



Das Parlament in Pristina hatte den Aufbau einer Armee zur Landesverteidigung beschlossen. Geplant ist, die für Katastrophenfälle vorgesehene und leicht bewaffnete Kosovo Security Force in eine richtige Armee umzuwandeln und zu vergrößern.



Die Nato kritisierte, die Entscheidung falle zum falschen Zeitpunkt. Seit dem Ende des Kosovo-Krieges 1999 ist die von der Nato geführte Kfor-Mission für die Sicherheit im Land verantwortlich.