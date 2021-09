EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat sich besorgt über die Spannungen zwischen dem Kosovo und Serbien geäußert.

Sie rief beide Seiten zu Verhandlungen auf. Von der Leyen wird heute im Kosovo erwartet. Im Anschluss reist sie nach Serbien. Auslöser war eine neue Verordnung der Regierung in Pristina, wonach im Kosovo keine Kfz-Kennzeichen aus Serbien mehr verwendet werden dürfen. Die Regelung betrifft mehrere tausend Kosovo-Serben, die in einer Enklave leben. Serbien erkennt seinerseits bereits seit längeren die vom Kosovo nach der Unabhängigkeitserklärung von 2008 eingeführten Kfz-Kennzeichen nicht an. In den vergangenen Tagen hatten beide Seiten die Sicherheitskräfte im Grenzgebiet verstärkt.



Das Kosovo gehörte bis 1999 zu Serbien. Nach einem Aufstand der Kosovo-Albaner hatte die Nato Serbien mit Luftangriffen zum Rückzug gezwungen. Serbien erkennt die Unabhängigkeit des Kosovos nicht an.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.