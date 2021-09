EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat Serbien und das Kosovo gedrängt, ihren Streit über die gegenseitige Anerkennung von Autokennzeichen beizulegen.

Bei einem Treffen mit dem kosovarischen Ministerpräsidenten Kurti in der Hauptstadt Pristina betonte sie, es sei wichtig, zu deeskalieren und an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Sie sei sehr besorgt über die derzeitige Krise mit Serbien. Nach Angaben von der Leyens trafen zur gleichen Zeit in Brüssel Unterhändler Serbiens und des Kosovo zusammen. Die EU-Kommissionspräsidentin wollte im Anschluss nach Montenegro und Serbien weiterreisen. In Belgrad war am Abend ein Treffen mit Präsident Vucic geplant.



Auslöser für die Spannungen im Grenzgebiet beider Länder war eine neue Verordnung der Regierung in Pristina. Demnach dürfen im Kosovo keine Kfz-Kennzeichen aus Serbien mehr verwendet werden. Die Regelung betrifft mehrere tausend Kosovo-Serben, die in einer Enklave leben. Serbien erkennt seinerseits bereits seit längeren die vom Kosovo nach der Unabhängigkeitserklärung von 2008 eingeführten Kfz-Kennzeichen nicht an.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.