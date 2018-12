Die USA unterstützen die Pläne des Kosovo für eine eigene Armee.

Der US-Botschafter im Kosovo, Kosnett, sagte in einem Rundfunk-Interview in Pristina, es sei ein positiver Schritt, dass die für Katastrophenfälle vorgesehene Kosovo Security Force zu einer regulären Armee ausgebaut werden solle. Es sei normal, dass das Kosovo als souveränes Land über eine eigene Verteidigung verfüge.



Das kosovarische Parlament will in einer Woche über den Schritt abstimmen. Serbien und die Nato kritisieren die Pläne. Seit dem Ende des Kosovo-Kriegs 1999 ist die von der Nato geführte Kfor-Mission für die Sicherheit im Kosovo verantwortlich.