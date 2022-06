EU-Beitrittsprozess

Es gebe Länder in der Region, in denen die Frustration so stark gestiegen sei, dass die Orientierung nicht mehr so eindeutig sei, sagte Gervalla-Schwarz im Deutschlandfunk . In immer mehr Ländern des Westbalkans sei die Gefahr groß, dass andere, nichteuropäische Einflüsse stärker würden. Wenn die EU nicht aktiv werde, würden andere aktiv. Gervalla-Schwarz betonte, dass die Orientierung des Kosovo in Richtung EU aber klar sei. Über 93 Prozent der Bevölkerung unterstützten einen Beitritt zur EU.