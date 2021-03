Mehr als 20 Jahre nach dem Unabhängigkeitskrieg in Kosovo ist ein mutmaßlicher Kriegsverbrecher von damals in Belgien verhaftet worden.

Pjetër Shala sei per Haftbefehl gesucht und in Zusammenhang mit Kriegsverbrechen bereits angeklagt worden, teilte das zuständige Sondergericht in Den Haag mit. Dorthin soll Shala auch überstellt werden. Weitere Einzelheiten sind nicht bekannt.



Der Gerichtshof untersucht mutmaßliche Kriegsverbrechen im Kosovokrieg von 1998 bis 1999. Nach einem Bericht des Europarats sollen Kämpfer der paramilitärischen kosovarischen UÇK damals in illegalen Organhandel verwickelt gewesen seien. Der frühere kosovarische Präsident Thaci ist bereits wegen des Verdachts auf Mord, Folter und Verfolgung angeklagt. Er weist die Anschuldigungen zurück.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.