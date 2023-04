Den Haag

Kosovos Ex-Staatschef Thaci weist Kriegsverbrechen-Vorwürfe zurück

Der frühere kosovarische Präsident Thaci hat vor dem Sondertribunal in Den Haag den Vorwurf zurückgewiesen, im Kosovo-Krieg Ende der 1990er Jahre Kriegsverbrechen begangen zu haben. Thaci plädierte am ersten Prozesstag für nicht schuldig in allen Punkten.

03.04.2023