Das "Museum der Moderne" - oder kurz "M 20" - in Berlin wird erheblich teurer als bislang veranschlagt.

Kulturstaatsministerin Grütters sagte in Berlin, die Gesamtsumme werde bei 450 Millionen Euro liegen. Das ist mehr als doppelt so viel wie die bisher geplanten 200 Millionen. Zudem verschiebt sich die Eröffnung um mindestens vier Jahre auf 2026.



Für den Deutschlandfunk hat der Journalist Vladimir Balzer das Thema begleitet. Er sagte in der Sendung "Kultur heute" (Audio-Link), es gebe Gründe für die Verteuerung, die baulich durchaus nachvollziehbar seien. So habe der Grundriss um 15 Prozent verkleinert werden müssen. Das habe bedeutet, dass man in die Tiefe gehen müsse. Das sei in Berlin aber wegen des sandigen Bodens und des hohen Grundwasserspiegels schwierig. Hinzu komme der Boom der Baubranche, der die Preise nochmals steigen lasse. Dennoch müsse man die Frage stellen, ob die Museumskosten so hoch sein müssten.



Das "Museum der Moderne" haben die Schweizer Architekten Herzog & de Meuron entworfen. Es soll nahe dem Potsdamer Platz gebaut werden, zwischen der Neuen Nationalgalerie von Ludwig Mies van der Rohe und der Berliner Philharmonie von Hans Scharoun.



Grütters sagte, das Museum werde dringend benötigt, um der Weltklassesammlung der Neuen Nationalgalerie den angemessenen Platz zu geben.