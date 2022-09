Für viele Mädchen auch in Europa zu teuer: Tampons (PantherMedia / Ivanna Grigorova)

Das gelte zugleich für die gesellschaftliche Tabuisierung der Monatsblutung an sich. Menstruation muss nach Löfflers Worten stärker in den Blickpunkt gestellt werden . Für viele Frauen sei es ein äußert schambesetztes Thema, dabei bestreffe es die Hälfte der gesamten Bevölkerung. Jeden Monat müssten Frauen dafür Sorge tragen. Vor allem Jüngere wie Schülerinnen fühlten sich oft unwohl, wenn sie von ihrer Periode überrascht würden und keine Menstruationsartikel zur Verfügung hätten. Viele hätten große Scham, jemanden danach zu fragen oder mit ihren Eltern darüber zu sprechen.

Mehrheit in Deutschland laut Umfrage für kostenlose Angebote

Heidelberg hatte jüngst das Pilotprojekt "perioHDe" gestartet, bei dem kostenlose Menstruationsartikel zur Verfügung gestellt werden. Auch in Berlin gibt es in einem Pilotprojekt an einigen öffentlichen Gebäuden kostenlose Menstruationsartikel auf den Damentoiletten. In einem Pilotprojekt testet das Bezirksamt Lichtenberg mit zwölf Spendern die Gratis-Abgabe, darunter im Bürgeramt, in der Bibliothek, in Nachbarschaftseinrichtungen und in der Schule. In Düsseldorf beschloss der Schulausschuss Mitte August, "allen interessierten weiterführenden Schulen Spender für Menstruationsartikel und budgetierte Finanzmittel zur Bereitstellung von kostenlosen Menstruationsartikeln in Eigenregie bereitzustellen".

In Deutschland ist eine Mehrheit für kostenlose Menstruationsprodukte in öffentlichen Gebäuden. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov sagten 66 Prozent der Befragten, in Gemeindezentren oder Apotheken sollte es umsonst Tampons oder Binden geben. 18 Prozent lehnten das ab, der Rest hatte keine Meinung dazu.

Weltweites Thema

Weltweit ist Periodenarmut ein Thema. In Südafrika gingen Ende August zahlreiche Frauen auf die Straße. Sie forderten die Regierung von Präsident Ramaphosa auf, die Gesundheitsrechte von Frauen zu stärken. Die Demonstrantinnen in Kapstadt und Pretoria skandierten: "Menstruationsrechte sind Menschenrechte!" Den Veranstaltern zufolge haben mehr als sieben Millionen Südafrikanerinnen keinen Zugang zu Monatsbinden oder ähnlichen Hygieneprodukten. Dadurch verpassten Betroffene regelmäßig Schul- und Arbeitstage.

Vorreiter Schottland

In Schottland ist der kostenlose Zugang zu Tampons und Binden bereits gesetzlich geregelt. Vor gut drei Wochen trat eine Regelung in Kraft, wonach Bildungseinrichten und städtischen Einrichtungen verpflichtet sind, kostenlose Periodenprodukte für alle, die sie brauchen zur Verfügung zu stellen. Nach eigenen Angaben ist Schottland das erste Land der Welt, das ein solches Gesetz hat. Seit 2017 wurden umgerechnet bereits rund 32 Millionen Euro investiert. In Schulen ist die Verfügbarkeit schon seit dem vergangenen Jahr Pflicht. Eine Erhebung der Hilfsorganisation Plan International ergab 2017, dass sich zehn Prozent der Mädchen und jungen Frauen im Alter von 14 bis 21 im Vereinigten Königreich keine Menstruationsprodukte leisten konnten - 15 Prozent hatten finanzielle Probleme, sie sich zu leisten.

