Die Entscheidung von Bund und Ländern über kostenpflichtige Corona-Tests ist bei den Oppositionsparteien auf Kritik gestoßen.

FDP-Chef Lindner sagte in Berlin, er halte diesen Schritt für verfrüht. Es müsse zwar demnächst in diese Richtung gehen, aber abhängig vom Pandemiegeschehen und dem Impffortschritt. Es wäre nichts gewonnen, wenn junge Leute am Ende im privaten Bereich feierten statt in Clubs mit Hygienekonzept und Testpflicht. Die Linken-Vorsitzende Hennig-Welsow erklärte in Berlin, es sei falsch, dass jetzt bewährte Maßnahmen wie kostenlose Tests in Frage gestellt würden. Die AfD-Fraktionsvorsitzende Weidel meinte, dass auf diese Weise der Druck auf Ungeimpfte erhöht werde. Die vorgelegten Beschlüsse, so Weidel, bedeuteten einen indirekten Impfzwang durch Einschränkungen, Verbote und Mehrbelastungen.



Der Gesundheitsexperte der Grünen im Bundestag, Dahmen, wies darauf hin, dass mit dem Wegfall kostenloser Tests ein systematischer Überblick über das Infektionsgeschehen aufgegeben werde.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.